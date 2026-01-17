17 de enero de 2026 | 03:14 p.m.
Internacional
Estados Unidos
Donald Trump
Groenlandia
Europa
Trump amenaza con aranceles del 10% a países europeos por Groenlandia
La amenaza de Donald Trump de imposición de aranceles del 10% a países europeos que defiendan a Groenlandia.
Donald Trump Groenlandia
(Evan Vucci / AP)
Por
Andrea Luices
enero 17, 2026 a las 13:56 GMT-6