Trump castiga a Dinamarca y Europa con aranceles por Groenlandia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a insistir en la compra de Groenlandia y, como medida de presión, anunció la imposición de nuevos aranceles a Dinamarca y a varios países europeos.

A través de su red social Truth Social, Trump informó que, a partir del 1 de febrero de 2026, Estados Unidos aplicará un arancel del 10% a todos los bienes importados desde los siguientes países:

Dinamarca

Noruega

Suecia

Francia

Alemania

Reino Unido

Finlandia

Países Bajos

Además, advirtió que el arancel aumentará al 25% a partir del 1 de junio de 2026, si no se alcanza un acuerdo.

Donald Trump amenaza con aranceles por falta de apoyo para hacerse de Groenlandia (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Trump condiciona el levantamiento de aranceles a la venta de Groenlandia

El mandatario estadounidense aclaró que estos aranceles serán exigibles y pagaderos hasta que se logre un acuerdo para la “compra completa y total de Groenlandia”.

Trump recordó que Estados Unidos ha intentado adquirir Groenlandia durante más de 150 años , señalando que distintos presidentes lo han considerado por “buenas razones”, aunque Dinamarca siempre se ha negado.

Trump acusa a China y Rusia de buscar control sobre Groenlandia

Según Trump, China y Rusia estarían interesadas en Groenlandia, y aseguró que “no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto”. También criticó a lo que calificó como deficiencias en la inversión en seguridad en la región.

“El territorio es una pieza sagrada de tierra y nadie la tocará, especialmente porque la seguridad nacional de Estados Unidos, y del mundo en general, está en juego”, afirmó.

Trump agregó que países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con propósitos desconocidos, lo que describió como “una situación extremadamente peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta”.

Advirtió que estas acciones representan “un nivel de riesgo que no es sostenible” y sostuvo que es imperativo tomar medidas contundentes para que esta situación “termine rápidamente y sin cuestionamientos”.

Trump castiga a Dinamarca y Europa con aranceles por Groenlandia (Especial)

Finalmente, mencionó el llamado “Domo Dorado”, un sistema de defensa multicapa diseñado para proteger a Estados Unidos de ataques con misiles balísticos, de crucero e hipersónicos, el cual —según afirmó— también podría operar en Groenlandia.

Macron convoca a líderes europeos por los aranceles de Trump relacionados con Groenlandia

Uno de los primeros líderes en reaccionar fue Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien anunció que convocará a líderes europeos para abordar la imposición de aranceles de Trump a Dinamarca y Europa por el tema de Groenlandia.

A través de su cuenta oficial en X, Macron reiteró el compromiso de Francia con la soberanía e independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo, y recordó el apoyo de su país a Ucrania bajo los mismos principios.

Destacó además su participación en un ejercicio militar organizado por Dinamarca en Groenlandia, subrayando que “la seguridad en el Ártico y en las fronteras de Europa están en juego”.

Macron afirmó de forma tajante que “ninguna intimidación ni amenaza puede influir” en la postura europea, “ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo”.

Concluyó señalando que las amenazas arancelarias “son inaceptables y no tienen cabida en este contexto”, y advirtió que Europa responderá de manera unida y coordinada si las medidas se confirman, garantizando así el respeto a la soberanía europea.