Durante una mesa redonda en la Casa Blanca, Donald Trump tocó el tema de los aranceles y Groenlandia, asegurando que todo país que no respalde su plan, tendrá un aumento de aranceles.

“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional” Donald Trump

Este viernes 16 de enero, Donald Trump volvió a causar polémica al hablar sobre Groenlandia durante una mesa redonda que se llevó a cabo en la Casa Blanca, la cual trataba sobre la salud.

Pues durante esta reunión, Trump amenazó nuevamente con la imposición y aumento de aranceles a los países que no respalden su plan sobre Groenlandia.

El tema sobre Groenlandia no es nuevo pues durante meses, Donald Trump ha hablado sobre controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo que pertenece a Dinamarca y quien a su vez, es aliado de la OTAN.

Esta advertencia sobre la imposición y aumento de aranceles a aquellos países que no respalden su plan sobre Groenlandia, ha aumentado las presiones diplomáticas sobre los aliados europeos.

Estas declaraciones de Donald Trump complican a su vez los esfuerzos de los legisladores estadounidenses que se han reunido con autoridades danesas y groenlandeses en Copenhague.