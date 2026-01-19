Trump critica al Nobel de la Paz y plantea control sobre Groenlandia

A través de una carta, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump criticó al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre por no haberle otorgado el premio Nobel de la Paz, así como amenazó en ya no tener una obligación de pensar únicamente en la paz.

“Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Pero las críticas y reclamos de Trump no pararon solo por el Nobel de la Paz, pues el mandatario estadounidense volvió a decir que Dinamarca no puede proteger a Groenlandia de Rusia o China y así como insistió en reclamar la propiedad de la isla.

“De todos modos, ¿por qué tienen un “derecho de propiedad”? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también había barcos que desembarcaban allí”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Y no solo eso, pues Trump insistió en que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debería estar a favor de Estados Unidos, refrendando que “el mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia”.

Trump insiste en controlar Groenlandia con el argumento de la ‘amenaza rusa’

Luego de la carta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en la que criticó al Nobel de la Paz, el mandatario siguió insistiendo en controlar Groenlandia, pues a través de su red social argumentó que sus deseos por la isla responden a la ‘amenaza rusa’.

Pues Trump aseguró que “la OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca que tiene que alejar la amenaza rusa de Groenlandia”, sin embargo el país europeo no ha podido hacer nada al respecto, por lo que ya es momento de hacer algo.