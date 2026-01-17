El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió a su homólogo estadounidense Donald Trump por sus amenazas de imponer aranceles contra los países que se opongan a la toma de Groenlandia.

En redes sociales, Emmanuel Macron sostuvo que Francia está comprometida con la soberanía e independencia de las naciones, por lo que no aceptará de ninguna manera la toma de Groenlandia.

Asumimos plenamente esta decisión, porque la seguridad en el Ártico y en los límites exteriores de nuestra Europa está en juego Macron

Sobre la amenaza de aranceles de Donald Trump, reiteró que ninguna intimidación ni amenaza doblegará su voluntad de defender Groenlandia, Ucrania, ni otro lugar del mundo.

Además, calificó las amenazas arancelarias de “inaceptables”, pues las naciones europeas responderán de manera unida y coordinada, asegurándose de que se mantenga la soberanía europea.

Macron responde a Trump tras amenaza de aranceles por Groenlandia (Cap)

Macron y Trump: Una relación de “estira y afloja”

La relación entre Emmanuel Macron y Donald Trump ha sido compleja, con altibajos, cooperación y tensiones a lo largo de los dos periodos presidenciales que ha ocupado Trump

En un inicio, Macron y Trump tuvieron una relación diplomática estable, incluso antes de que Trump regresara al poder en el 2024, con reuniones oficiales y mensajes públicos de cooperación.

Sin embargo, las tensiones iniciaron cuando ambos tuvieron desacuerdos en temas de política exterior y comercio, provocados principalmente porque Trump comenzó a retirarse de acuerdos internacionales.

Uno de los desencuentros ocurrió en relación a la paz en Ucrania, pues mientras Macron defendió el apoyo a las tropas ucranianas, Trump criticó el alto costo del apoyo militar, retirándole así su financiamiento.

Más recientemente, en 2026, Emmanuel Macron rechazó la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a países europeos por Groenlandia, incluyendo a Francia, y advirtió que Europa no cederá ante la intimidación.