El presidente Donald Trump ha expresado en diversas ocasiones su interés por adquirir Groenlandia, e incluso amenazó con aranceles a todos los países que no apoyen esta decisión.

Más allá de ser un lugar estratégico de seguridad para Estados Unidos, Groenlandia tiene una gran reserva de oro sin explorar, por lo que puedo haber despertado el interés de Donald Trump.

Donald Trump amenaza con aranceles por falta de apoyo para hacerse de Groenlandia (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Esta es la reserva estimada de otro en Groenlandia que habría generado el interés de Donald Trump

De acuerdo con la información, no hay una cifra exacta de la reserva total de oro en Groenlandia, pues esta región de Dinamarca tiene yacimientos que aún no se han explorado a fondo.

Pese a esto, puede hacerse una estimación de la reserva de oro en Groenlandia por los proyectos y evaluaciones geológicas que se han realizado desde hace más de una década.

Uno de los yacimientos de oro más explorados en Groenlandia es el “Nalunaq” y se estima que contiene alrededor de 157 mil 646 onzas de oro en categoría indicada y 326 mil 313 onzas en categoría inferida, que suman 483 mil onzas en total.

Existen otros proyectos de oro en Groenlandia que han señalado que puede poseer más de una tonelada métrica de oro, es decir, alrededor de 37 millones de onzas, en depósitos orogénicos.

La reserva de oro de Groenlandia está bajo hielo

Aunque Groenlandia tiene un gran potencial en canto oro, la mayoría de su reserva aún no es económicamente explotable, pues sigue bajo hielo o sin estudios mineros detallados.

De acuerdo con estudios geológicos, Groenlandia aún tiene alrededor de 66 depósitos orogénicos por explorar, que se encuentran hasta un kilómetro de profundidad.

Dada la profundidad y las condiciones de la isla, Groenlandia es una región difícil y cara de explorar, pero Donald Trump podría tener interés de invertir en la extracción de este metal.