Claudia Sheinbaum, presidenta de México, agradeció el reconocimiento que hizo Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, por el envío de ayuda humanitaria a la isla y por su posición ante Estados Unidos.

“Agradecemos también las palabras del presidente de Cuba con relación al agradecimiento de la ayuda humanitaria que ha estado enviando México” Claudia Sheinbaum

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum recordó en su conferencia mañanera de este 13 de marzo que la ayuda humanitaria a Cuba no solo es por parte del gobierno sino de iniciativas de la sociedad civil.

Claudia Sheinbaum confirma 3 barcos enviados a Cuba y contando

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado hasta ahora tres barcos con ayuda humanitaria y anunció que los envíos van a seguir.

También anunció que siguen estudiando alternativas para retomar el envío de petróleo a Cuba ante la crisis energética que sigue viviendo.

En se marco, Claudia Sheinbaum insistió que es una injusticia el bloqueo estadounidense que lleva muchos año e insistió en la autodeterminación de los pueblos y en no afectar a la población a pesar de no coincidir con los gobiernos.

Claudia Sheinbaum a TV Azteca: hay imágenes de cubanos recibiendo ayuda humanitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para desmentir a TV Azteca y su reportaje en el que aseguró que la ayuda humanitaria se estaba vendiendo por parte del gobierno cubano.

Dijo que su gobierno tiene imágenes de agradecimiento de parte de los habitantes de Cuba que han recibido la ayuda humanitaria.

Así lo dijo al señalar que es “absolutamente falso” que la tiendas del gobierno de Miguel Díaz-Canel estén vendiendo los productos mexicanos y que esta venta se haga a precios que no son accesibles para los cubanos.