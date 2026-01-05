El nombre de Alvin Herenstein se ha viralizado en las redes sociales luego de que se dio a conocer que sería el juez a cargo de la audiencia de Nicolás Maduro.

Tras su detención en Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos.

¿Quién es Alvin Herenstein, juez a cargo de la audiencia de Nicolás Maduro?

El periodista Arturo Ángel dio a conocer que el juez Alvin Herenstein estará a cargo de la audiencia de Nicolás Maduro.

¿Cuántos años tiene Alvin Herenstein, juez a cargo de la audiencia de Nicolás Maduro?

De acuerdo con el periodista, Alvin Herenstein tiene 92 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alvin Herenstein, juez a cargo de la audiencia de Nicolás Maduro?

No se tiene información sobre la vida privada del juez Alvin Herenstein.

¿Qué signo zodiacal es Alvin Herenstein, juez a cargo de la audiencia de Nicolás Maduro?

Se desconoce información sobre el signo zodiacal de Alvin Herenstein.

¿Cuántos hijos tiene Alvin Herenstein, juez a cargo de la audiencia de Nicolás Maduro?

Alvin Herenstein mantiene su vida privada alejada del ojo público, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Alvin Herenstein, juez a cargo de la audiencia de Nicolás Maduro?

No hay información precisa sobre los estudios de Alvin Herenstein.

¿En qué ha trabajado Alvin Herenstein, juez a cargo de la audiencia de Nicolás Maduro?

El periodista Arturo Ángel señaló que Alvin Herenstein es un experimentado magistrado.

Calificó a Alvin Herenstein como un juez directo, sumamente intelectual y que no tolera tácticas dilatorias en su sala.

Alvin Herenstein sería especialista en casos completos.

Además, fue designado por el expresidente Bill Clinton y anteriormente encabezó casos civiles relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001 (9/11).

Alvin Herenstein fue designado como juez de la audiencia de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos en Venezuela y trasladados a Estados Unidos durante la madrugada del sábado 3 de diciembre.

Tras permanecer en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la pareja fue trasladada la mañana de este lunes 5 de diciembre al Tribunal Federal bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores iniciarán formalmente su proceso judicial en Estados Unidos.

A Nicolás Maduro se le imputan cuatro cargos del ámbito federal, incluidos en el delito de conspiración de narcoterrorismo.

De acuerdo con la imputación, Nicolás Maduro habría liderado durante varios años una red de tráfico de drogas y armas contra Estados Unidos.

Mientras que Cilia Flores enfrentará cargos relacionados con presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero dentro de la misma estructura criminal.

Aunque esta audiencia marca el inicio formal del proceso judicial, fuentes señalan que podrían transcurrir varios meses, o incluso hasta un año, antes de que Nicolás Maduro sea juzgado.