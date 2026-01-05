Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela es trasladado a Nueva York para su primera audiencia en corte que se llevará a cabo hoy 5 de enero.

Después de que fue sustraído de su país por fuerzas militares estadounidenses, Nicolás Maduro será procesado por la justicia de Estados Unidos al ser acusado por delitos narcoterrorismo, como el tráfico de drogas, sobornos, tortura, entre otros.

También en esta primera audiencia, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, quién será procesada por los mismos delitos.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Nicolás Maduro llega a su primera audiencia en Nueva York, Estados Unidos

En punto de las 12:00 horas (hora local) y 11:00 horas, tiempo local de la Ciudad de México (CDMX), Nicolás Maduro sostendrá su primera audiencia ante un tribunal federal de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos.

Tras ser trasladado de la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) bajo un fuerte dispositivo de seguridad y rodeado de agentes de Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), hacia un helicóptero que lo llevó a Manhattan, Nicolás Maduro será presentado en su primer audiencia.

De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, medios de comunicación acamparon afuera del tribunal federal de Manhattan en espera de Nicolás Maduro.

Además de que ya se conoce quién será el juez a cargo de esta primera audiencia en contra de Nicolás Maduro.

Se trata de Alvin Herenstein, un experimentado magistrado de 92 años de edad, señala el periodista Arturo Ángel.

Describen al juez Alvin Herenstein, como directo, intelectual, que no tolera tácticas dilatorias en su sala. Además de ser especialista en casos complejos.

Este juez Alvin Herenstein, quién llevará el caso de Nicolás Maduro, fue designado por Bill Clinton y anteriormente llevó casos civiles del hecho conocido como el 9/11.

A pesar de tener esta primera audiencia apuntan que podrían pasar varios meses o hasta un año para que Nicolás Maduro sea juzgado.