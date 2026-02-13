Desde la Casa Blanca, Donald Trump dio a conocer su interés en viajar a Venezuela y aseguró que hay buena relación con Delcy Rodríguez, la presidenta interina del país.

El 12 de febrero de 2026, Delcy Rodríguez compartió la invitaron a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump, pero tal parece que el presidente tiene un particular interés en viajar a Venezuela.

Donald Trump viajará a Venezuela, pero aún no le pone fecha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un encuentro con la prensa el 13 de febrero de 2026 que quiere ir a Venezuela.

Así como Delcy Rodríguez dijo que había recibido invitación para ir a Estados Unidos, Donald Trump lo confirmó anunciando su visita a Venezuela.

Sin embargo, ni Donald Trump ni la presidenta interina de Venezuela dieron una fecha, aunque el presidente de Estados Unidos dijo que el día aún no estaba decidido.

BREAKING: Trump says he is going to make a visit to Venezuela pic.twitter.com/tOCR9MBdZn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 13, 2026

Por otra parte, el mandatario aseguró que su relación con Delcy Rodríguez es buenas, además de que reconoció el trabajo que está haciendo en Venezuela.

Washington reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez, dice Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Venezuela porque además Washington ya la reconoció como presidenta encargada de Venezuela.

En su encuentro con la prensa, el mandatario señaló que Delcy Rodríguez fue reconocida por Washington, lo que le da la aprobación internacional.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. (Ariana Cubillos / AP)

Incluso, aseguró que el reconocimiento de la mandataria chavista ya sucedió, además del trato que están teniendo con Venezuela.

Como muestra de ello, Donald Trump expresó que las “grandes compañías” de Estados Unidos irán a Venezuela para obtener el petróleo y venderlo con ganancias para ambos.