Este miércoles 4 de enero, Alex Saab, supuesto prestanombres de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela.

La detención de Alex Saab, presuntamente ordenada por Delcy Rodríguez, la llevaron a cabo autoridades venezolanas, en coordinación con el FBI, alrededor de las 2:30 de la madrugada.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, este se encuentra bajo el resguardo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quien planea enviarlo a Estados Unidos.

Alex Saab habría sido detenido en Venezuela (@agusantonetti / X)

Hasta hace dos semanas, el aliado de Nicolás Maduro, de 63 años de edad, fungía como Ministro de Industrias, cargo que hoy ocupa Luis Antonio Villegas.

Lo que se sabe de la supuesta detención de Alex Saab

Alex Saab, de 54 años de edad, habría sido capturado este miércoles a las 2:30 de la madrugada.

Su detención tuvo lugar en Venezuela.

Es señalado como principal operador de financiero y prestanombres de Nicolas Maduro, de 63 años de edad.

Podría ser extraditado a Estados Unidos.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tendría bajo su resguardo.

Este sería el segundo arresto de Alex Saab. La primera vez ocurrió en 2020, en Cabo Verde, África. Se le acusó de lavar 350 millones de dólares a favor del régimen.

La corte federal de Florida solicitó su extradición. Estuvo tras las rejas dos años.

Recuperó su libertad porque los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden, de 83 años de edad, hicieron un acuerdo.

Se liberó a Alexx Saab a cambio de que liberaran al menos 10 ciudadanos estadounidenses que permanecían encarcelados en Venezuela.

Además de Alex Saab, Raúl Gorrín también fue arrestado