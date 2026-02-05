El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó que se usen términos “ambiguos” al hablar sobre la “extracción” de Nicolás Maduro.

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Miguel Díaz-Canel cuestionó el accionar de Donald Trump.

Miguel Díaz-Canel criticó que se usen términos “ambiguos” al hablar sobre la “extracción” de Maduro

En comparecencia televisada, Miguel Díaz-Canel se pronunció contra la “extracción” de Nicolás Maduro, quién enfrenta su proceso en Estados Unidos.

🧐 Un desgastado Miguel Díaz Canel, dictador de #Cuba dice que #EEUU es ambiguo con el arresto de #NicolásMaduro. Anuncia operaciones comunicacionales para enfrentar a #EEUU pic.twitter.com/EnbbBH7lnn — Maibort Petit (@maibortpetit) February 5, 2026

Miguel Díaz-Canel cuestionó que se ocupen términos ambiguos al hablar de lo que pasó en Venezuela el pasado 3 de enero.

Y es que considera que no se habla de un “secuestro de un presidente”, sino de una “captura” .

Miguel Díaz-Canel señaló que nadie tiene el derecho de extraer a un presidente de un país para llevárselo a otro .

“Está tratando de tirar una cortina de humo alrededor de lo que está pasando, que trata de justificar todo lo que se propone un imperio. No se habla de un secuestro de un presidente, se habla de una captura, todo es ambiguo (…) ¿Quién te da derecho a extraer a un presidente de un país para llevártelo para otro?” Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel criticó a Donald Trump al considerar que está intoxicando los espacios comunicacionales en el mundo.

“La ofensiva mediática imperial que está intoxicando todos los espacios comunicacionales en el mundo, que está tratando de asesinar reputaciones de los pueblos, dirigentes, líderes, personas” Miguel Díaz-Canel

Además, calificó la narrativa de Donald Tump como “vulgar” al considerar que se encuentra llena de mentiras que promueven el odio.

“Llena de mentiras, de calumnia, de odio que promueve fracturas, que promueve confusión, que no es decente, es vulgar” Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel abierto al diálogo con Estados Unidos, pero sin presiones

Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba se encuentra abierta al diálogo con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero con una condición.

Y es que puntualizó que no hablará bajo amenaza o presión, esto luego de la crisis energética que enfrenta Cuba y las constantes amenazas por parte de Estados Unidos.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar (…) pero sin presiones ni precondicionamientos” Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel señaló que el diálogo se debe de dar en una posición de iguales donde se respete la soberanía de Cuba.

Y es que destacó que busca evitar cualquier “injerencia en nuestros asuntos internos”.

“Una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación” Miguel Díaz-Canel