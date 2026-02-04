Mediante redes sociales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Venezuela (CNP) informaron sobre la detención de Álvaro Algarra, corresponsal de DW en Español, en Venezuela.

La detención tuvo lugar este miércoles 4 de febrero. Elementos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se llevaron al periodista Álvaro Algarra, de edad desconocida.

Los hombres que vestían de azul lo arrestaron en su casa, ubicada en Caracas. Hasta el momento de redactar la alarmante publicación, el SNTP desconocía su paradero.

Detienen al periodista Álvaro Algarra en Venezuela (@SNTPVenezuela / X)

Detienen al periodista Álvaro Algarra (@CNPCaracas / X)

Revelan motivo por el que Álvaro Algarra fue privado de su libertad

El SNTP tachó de arbitraria la detención de Álvaro Algarra, quien fue privado de su libertad por ejercer su derecho de informar.

Y es que el arresto de Álvaro Algarra se da en un contexto en el que gremios periodísticos han denunciando persecución y detenciones arbitrarias de comunicadores en Venezuela.

En medio de reclamos por el respeto a la libertad de expresión, denunciaron la detención de 6 periodistas.

Así como informaron que en los últimos años se ha privado de su libertad a 30 comunicadores, quienes recuperaron su libertad, pero bajo procesos penales, restricciones y medidas cautelares que condicionan su ejercicio profesional.

Por lo que la detención del corresponsal de DW en Español, es una razón más para que el sindicado exija respeto por la libertad de expresión así como transparencia sobre lo ocurrido al comunicador.

Álvaro Algarra es liberado

Tres horas después de que el SNTP denunciara la detención de Álvaro Algarra, la situación del periodista cambia para bien.

De acuerdo con la actualización del SNTP, Álvaro Algarra fue liberado y se encuentra bien.

Se espera que en las próximas horas sea propiamente el comunicador quien dé su versión.

“Familiares del periodista y corresponsal de la DW en Caracas, Álvaro Algarra, nos confirman que fue liberado y se encuentra bien. Gracias por la solidaridad expresada” SNTP