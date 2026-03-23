La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) oficializó la cancelación de Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, Jalisco, tras ser vinculado por la OFAC de Estados Unidos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La determinación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2026, señala que el exfuncionario concluyó su labor desde el 2 de marzo.

Investigaciones revelaron la participación de Martín Camarena de Obeso en la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, presuntamente utilizada por el CJNG para fraudes.

SRE separa a Martín Camarena de Obeso del cónsul de Filipinas

A través del DOF se dio a conocer hoy 23 de marzo de 2026 que la SRE hizo oficial “la cancelación de la Autorización Definitiva número uno” de Martín Camarena de Obeso, como cónsul honorario de la República de Filipinas con sede en Guadalajara.

“Se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso”. DOF sobre la cancelación de Martín Camarena de Obeso.

Asimismo, se señala que desde el 2 de marzo de 2026 se concluyó su trabajo junto a la SRE, la cual inició desde el 2002 en el sexenio de Vicente Fox como presidente de México.

El cónsul de Filipinas estaba circunscripto a estos estados:

Baja California Sur

Baja California

Colima

Jalisco

Nayarit

Sinaloa

Sonora

DOF sobre cancelación de SRE a Martín Camarena de Obeso. (sidof)

Cónsul de Filipinas tendría vínculos con el CJNG

La SRE terminó su vínculo con Martín Camarena de Obeso tras darse a conocer presuntos vínculos con el CJNG por la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Una nueva publicación en Estados Unidos evidenció que Martín Camarena de Obseso es socio al 50 por ciento de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, que el CJNG usaba para un esquema fraudulento.

Dicha empresa se fundó en 2011 y tiene como segundo socio a Carlos Humberto Rivera Miramontes, otro empresario que ha sido mencionado por la OFAC por formar parte del fraude del CJNG.

Hasta el 2022, el ex cónsul de Filipinas pertenecía a Ornitorrinco Inmobiliaria como representante legal y socio. Sin embargo, fue este la última actualización que se tuvo en el Registro Público de Comercio.