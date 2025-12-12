Paul Campos quién fue ex agente de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) se ha declarado como no culpable en un caso ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul Campos, ex agente de la DEA que fue vinculado a delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero para el CJNG junto con su socio Robert Sensi, se declararon como “no culpables” en documentos emitidos por sus abogados, Arthur Aidala y Amanda Kramer.

A ambos los acusan de los siguientes cargos:

Conspiración narcoterrorista de importación y exportación de narcóticos

Conspiración de distribuir narcóticos

Conspiración de proporcionar material o recursos a un grupo criminal

Conspiración de lavado de dinero y fraude

Aunque Paul Campos ex agente de la DEA se declaró como no culpable aún enfrenta otra audiencia

Durante esta audiencia en la que Paul Campos ex agente de la DEA se declaró como no culpable, el juez a cargo, Paul Gardephe ordenó las autoridades, representadas por el asistente del fiscal Varun Anand Gumaste proporcionar a la defensa la información que sustenta las acusaciones contra sus clientes.

Con lo que pudiera presentarse evidencia o pruebas en el juicio, pero aún no ocurre.

"El Gobierno debe divulgar a la defensa toda la información ‘favorable al acusado’ que sea ‘material para la culpabilidad o el castigo’ y que el Gobierno conozca” Paul Gardephe, juez de caso de Paul Campos ex agente de la DEA

Además el juez ordenó al Gobierno dar esta información, pese a que esta se constituya en sí misma prueba admisible. “El Gobierno deberá divulgar dicha información a la defensa con prontitud”.

Es por ello que la defensa de ambos ex agentes acusado de lavar más de 12 millones de dólares para el CJNG, prepara sus alegatos para una siguiente audiencia para 6 de febrero de 2026.

En tanto, Paul Campos quién estuvo en el servicio de la DEA hasta por 25 años, junto con su socio Robert Sensi seguirán en prisión por ahora.