Un operativo de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos deja 670 detenidos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En dicho operativo la DEA también logró incautar importantes cantidades de diferentes drogas que el CJNG esperaba poder traficar.

Además de armas de fuego, y altas cantidades de dinero por lo que destacaron este aseguramiento como un duro golpe en contra del CJNG.

Operativo de la DEA deja 670 detenidos vinculados al CJNG; armas de fuego, drogas y más

La DEA destacó este operativo en contra del CJNG por la importante cantidad de personas detenidas que son vinculadas al CJNG, así como por las armas de fuego, drogas y dinero que tenían en su poder.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos resaltó que 22 al 26 de septiembre de 2025, agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo estas acciones.

De dichas acciones en contra del CJNG la DEA logró:

670 detenidos vinculados al CJNG

Incautación de 92,4 kilogramos de polvo de fentanilo

Incautación de 1.157.672 pastillas falsificadas

Incautación de 6.062 kilogramos de metanfetamina

Incautación de 22.842 kilogramos de cocaína

Incautación de 33 kilogramos de heroína

Incautación de divisas de $18,644,105

Activos incautados de $29,694,429

Armas de fuego: 244

La DEA acusó al CJNG de operar globalmente, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países.

Además de ser responsable de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas, así como de la violencia y la corrupción que acompañan sus operaciones.

Asimismo recordaron que el CJNG fue designado Organización Terrorista Extranjera en febrero por la Administración del presidente Donald Trump.

Por su parte el administrador de la DEA, Terrance Cole, declaró que este operativo “es solo el comienzo” por lo que estarán trabajando para combatir las actividades criminales del CJNG.