El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, tendría planes de aumentar la presión contra Miguel Díaz-Canel para que renuncie a la presidencia de Cuba, informó The New York Times.

De acuerdo con el medio, funcionarios estadounidenses advirtieron a sus homólogos en Cuba que las conversaciones bilaterales podrían “presentar dificultades” si Díaz-Canel permanece en el poder.

Este presunto acuerdo fue difundido luego de que Donald Trump dijera que confía en poder “tomar Cuba”, sin explicar si se refería a un trato diplomático u otro proceso.

Trump asegura que sería un honor tomar Cuba (Michelle Rojas)

Estados Unidos presionaría a Cuba para llegar a acuerdos económicos

Fuentes consultadas por The New York Times señalaron que Estados Unidos volvió a ejercer presión en Cuba para continuar con las negociaciones bilaterales, las cuales solo avanzarán si renuncia Díaz-Canel.

Washington habría dicho que, si ocurre la salida del mandatario, entonces:

Se abriría la puerta a acuerdos económicos entre Cuba y Estados Unidos

Habrá apertura de Cuba a empresas de Estados Unidos

La propuesta no implica -según las fuentes- acabar con las estructuras del Partido Comunista, ya que permanecería intacto el núcleo de poder de Raúl Castro, hermano de Fidel Castro.

En medio de la crisis energética, hasta ahora el gobierno cubano no ha confirmado ni descartado las negociaciones con Estados Unidos.