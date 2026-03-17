Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó pláticas con Cuba y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está encargado de ello.

“Ellos están hablando con Marco” Donald Trump

Así lo dijo ante periodistas en la Casa Blanca con Marco Rubio presente quien posteriormente abundó sobre la economía de Cuba.

Marco Rubio: economía de Cuba no funciona y no saben cómo resolverlo

Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que la economía de Cuba no funciona por culpa del movimiento que tomó el poder que aseguró en realidad no fue una revolución.

También dijo que ellos no saben arreglar el problema y que en realidad vivieron dela Unión Soviética y de Venezuela todo este tiempo.

Marco Rubio, de padres cubanos, agregó que ya no pueden resolver la situación porque ya no reciben los subsidios de Venezuela.

De la misma manera calificó la economía cubana como una economía que de sobrevivencia.

Cuba da muestras de apertura económica

Las pláticas con Cuba se dan luego de que Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, confirmó la semana anterior que hay conversaciones con Cuba.

Esta semana el gobierno cubano mandó el mensaje de que están dispuestos a abrir su economía a empresas e inversionistas estadounidenses, incluido los cubanos en el exilio.