Rusia informó que seguirá conversando con autoridades de Cuba a fin de revisar cómo puede apoyar a enfrentar la crisis humanitaria que está viviendo la isla por la falta de energéticos y el bloqueo estadounidense en general.

“Están surgiendo importantes problemas humanitarios, así que desde Rusia estamos dispuestos a brindar toda la ayuda posible… estamos trabajando en todas estas cuestiones con nuestros interlocutores cubanos” Dimitri Peskov. Portavoz del Kremlin

Así lo dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ante el bloqueo energético de Donald Trump y la crisis generada por décadas por parte de Estados Unidos.

Rusia resalta soberanía de Cuba

Peskov resaltó que Cuba es una país independiente y soberano y que está enfrentando grandes penurias económicas a causa del “asfixiante” embargo de Estados Unidos.

Rusia consideró a Cuba como país amigo, a quien quiere ayudar a contrarrestar la crisis humanitaria que enfrenta la isla.

Dicha crisis energética se ha profundizado luego de que Estados Unidos sustrajo a Nicolás Maduro de Venezuela y tomó control de la industria petrolera venezolana.

También tras las amenazas de aranceles a países que decidan ayudar a Cuba, como lo estaba haciendo México con envíos de petróleo.

Estados Unidos y la comunicación con Cuba

En este contexto, Miguel Díaz-Canel ha confirmado la semana anterior que hay conversaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha insistido que Cuba va a caer pronto debido a que no tienen dinero ni ningún tipo de recursos para enfrentar la situación.