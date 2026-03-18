El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió con firmeza a las amenazas que ha lanzado su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pues dijo que responderán a cualquier agresión externa.

“Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable” Miguel Díaz-Canel

Así lo sentenció el mandatario cubano por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, en el que reprochó por las constantes amenazas que se han lanzado contra la isla.

De la misma forma, Díaz-Canel criticó los argumentos a los que el gobierno de Donald Trump ha recurrido, pues dijo que la verdadera intención es apropiarse de los recursos de Cuba.

Díaz-Canel responde a amenazas de Trump: “cualquier agresor externo chocará con una resistencia”

Durante las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado amenazas en contra de Cuba al sostener que la isla se encuentra “al borde del colapso”.

Ante ello, el mandatario ha amagado en diversas ocasiones con ejecutar lo que ha denominado como una una “toma amistosa” del país, por lo que Miguel Díaz-Canel ya respondió con firmeza.

Miguel Díaz-Canel responde a amenazas de Donald Trump (@DiazCanelB/X)

En su publicación, el presidente de Cuba denunció que Estados Unidos les ha dedicado amenazas “casi a diario”, en las que se señala que van a “derrocar por la fuerza el orden constitucional”.

Dadas las hostilidades que no han cesado, Díaz-Canel advirtió que de desatarse un escenario de ataque directo, Cuba está preparada para poner una “resistencia inexpugnable” a cualquier agresor externo.

Al advertirle a Donald Trump que Cuba responderá a cualquier agresión externa, el presidente Miguel Díaz-Canel denunció que la isla es víctima de un entramado de asfixia económica.

Sobre ello, el presidente acusó que el argumento de Trump para amenazar a Cuba es justamente la economía debilitada de la isla que ha sido provocada por Estados Unidos desde décadas atrás.

“(Estados Unidos) usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas” Miguel Díaz-Canel

Al recriminar que están anunciando planes para apoderarse de Cuba y sus recursos, Miguel Díaz-Canel insistió en que las acciones estadounidenses han provocado una asfixia para orillarlos a la rendición.

Por lo anterior, el presidente cubano señaló que solo bajo ese contexto se explica la “feroz guerra económica" que se está ejerciendo “como castigo colectivo contra todo el pueblo”.