Niurka está devastada por la crisis humanitaria y energética que vive Cuba, por lo que pide a Donald Trump intervenir en la isla.

Con lágrimas en los ojos, Niurka, de 58 años, expresó su preocupación por la situaciones que viven miles de cubanos entre apagones y falta de alimentos, así como combustible.

La vedette expresó su tristeza por la situación de Cuba en el programa de Primera Mano, pero también su esperanza por un posible cambio.

Niurka pide a Donald Trump que intervenga en Cuba

Donald Trump ha descrito como un “estado fallido” a Cuba, pero expresó que Marco Rubio, Secretario de Estado, estaba en pláticas con mandatarios de la isla.

“Ojalá que Estados Unidos intervenga, ojalá que no sea una guerra, que es lo que no quiere el pueblo” Niurka

Aunque el presidente de Estados Unidos negó que esté pensando en una intervención como la ocurrida en Venezuela, personas como Niurka esperan que pronto tomen acciones en el país.

Niurka expresó que los cubanos ya no le tienen miedo a nada, pues ya perdieron todo con el paso de los años.

La vedette comenzó a llorar al recordar las carencias que viven los cubanos.

“La gente ya está en la calle gritando que vaya a Trump a salvarlos porque la gente quiere cualquier insignificante luz, quien sea, pero vengan a salvarlos” Niurka

Niurka cree que si Donald Trump ha “ayudado a Venezuela y otros países”, podría hacer algo por Cuba y pide su intervención.

“Lo que necesita Cuba es que alguien intervenga por los cubanos” Niurka

Niurka (Agencia México)

Niurka está desespera por la situación que vive y teme por su familia

Niurka narra que antes de la crisis energética en Cuba, ella podía enviar alimentos a su familia a través de una plataforma española.

Pero tras la escasez de combustible, ya no pueden ingresar esta ayuda y tampoco hay transporte para trasladar los alimentos.

Por lo que Niurka está desesperada, pues su familia ya no puede recibir su ayuda.

“Ante posibilidad de que alguien como Trump o Estados Unidos pueda ayudar la verdad es que se te hace un nudo en la garganta de desespero y empieza a ver una luz (...) quieren que alguien vaya a salvarlos” Niurka

La vedette asegura que los cubanos están tan desesperados que no les importa que Estados Unidos se apropien de la isla : “Los cubanos nunca fueron dueños de nada”.