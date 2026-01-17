En 1943, el Ministro de Propaganda del régimen nazi, Joseph Goebbels, aceptó recibir el Premio Nobel de Literatura que había ganado el escritor noruego, Knut Hamsun.

El episodio que era reconocido como único en toda la historia, es recordado por usuarios de redes sociales debido a que en 2026, ocurrió un hecho similar entre Donald Trump y María Corina Machado.

El 15 de enero de 2026, la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y en el encuentro, le entregó su Premio Nobel de la Paz.

El gesto de María Corina Machado ha sido objeto de numerosos cuestionamientos y críticas debido a que se acusa que desvirtúa el prestigio del galardón y lo convierte en un gesto político de sumisión.

En tanto, algunos usuarios de redes sociales, trajeron a la memoria un episodio ocurrido hace 83 años, cuando Joseph Goebbels aceptó el Premio Nobel de Literatura del escritor Knut Hamsun.

Lo anterior debido a que han advertido diversas similitudes entre los hechos:

Uso de un símbolo universal, como es el Premio Nobel, para legitimar a una figura política

Lectura de sumisión, debido a que ambos casos muestran al otorgante subordinando su prestigio a otra figura

Consecuencias a la reputación de los involucrados, pues Knut Hamsun quedó marcado como colaborador nazi, mientras María Corina Machado enfrenta críticas por entreguismo a Estados Unidos

Similitudes en el peso de los regímenes que representan Joseph Goebbels y Donald Trump en sus respectivos contextos históricos

Paralelismos en el perfil de los movimientos ideológicos de Joseph Goebbels y Donald Trump (régimen nazi y MAGA, respectivamente)

Foto de entrega del Nobel de la Paz de María Corina Machado (Michelle Rojas)

¿Por qué Knut Hamsun le entregó su Premio Nobel de Literatura a Joseph Goebbels?

En plena ocupación alemana de Noruega, el escritor, Knut Hamsun, realizó un gesto para mostrar su simpatía hacia el régimen nazi, pues en 1943 entregó su medalla del Premio Nobel de Literatura a Joseph Goebbels.

El escritor había recibido el Premio Nobel de Literatura en 1920, y más de dos décadas después decidió transferir la medalla como gesto político, reconociendo públicamente al propagandista.

Los motivos incluyeron la admiración de Knut Hamsun por Alemania, su rechazo a Gran Bretaña y su convicción de que Joseph Goebbels representaba la “fuerza cultural ”del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

La entrega del Premio Nobel de Literatura a fue difundida en medios de la época, en los que quedó registrada como un episodio histórico que había sido único, hasta 2026 con lo ocurrido entre Donald Trump y María Corina Machado.