Por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de X, María Corina Machado aseguró que Venezuela se trata del aliado más confiable de Estados Unidos.

“Juntos construiremos una Venezuela libre y soberana: el aliado más confiable y seguro de Estados Unidos en el hemisferio” María Corina Machado

Tras la reunión celebrada el 15 de enero en la que María Corina Machado le entregó simbólicamente su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos le agradeció el gesto.

Ante ello, la líder de la oposición en Venezuela publicó un mensaje por medio del cual correspondió al agradecimiento de Donald Trump y aseveró que el pueblo venezolano confía en él y en Estados Unidos.

“Gracias por esta importante conversación con usted y su administración, que reafirma la profunda confianza de los venezolanos en Estados Unidos” María Corina Machado

Al afirmar que expresa sus palabras en nombre de todo el pueblo de su país, María Corina Machado aseveró que Venezuela se trata del aliado más confiable de Estados Unidos en el hemisferio.

El mensaje fue en respuesta a una publicación de Donald Trump en la que el presidente la calificó como “maravillosa” y consideró que el hecho de que le entregara su premio, fue un gesto de respeto.

María Corina Machado se reunió con Donald Trump

Luego del encuentro que sostuvo el 15 de enero con Donald Trump, Corina Machado calificó la reunión como excelente, pues afirmó que pudieron conversar con calma sobre sus expectativas.

Ante los medios de comunicación, la líder opositora dijo que Venezuela cuenta con el presidente Trump para la alcanzar libertad y subrayó que el respaldo de Estados Unidos resulta fundamental.

“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela” María Corina Machado

Asimismo, la dirigente aseguró que el presidente de Estados Unidos está totalmente comprometido con la libertad de los presos políticos, lo que dijo es un reflejo de la urgencia democrática en el país.

Además insistió en que Venezuela será libre, pues reiteró que la reunión fortaleció la confianza en aliados internacionales, especialmente en Estados Unidos como socio estratégico.

Finalmente, aseguró que el encuentro permitió reafirmar la lucha de Venezuela y afirmó que Trump la escuchó con atención, por lo que consideró que la reunión fue excelente para avanzar en la causa.