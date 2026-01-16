En una entrevista exclusiva con Fox News, María Corina Machado afirmó que será la primera presidenta electa de Venezuela al asegurar que cuenta con el respaldo del pueblo venezolano.

Sus declaraciones se dieron después de una reunión privada con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a quien entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025.

Tras este encuentro, Machado expresó su confianza en que podría ser elegida para encabezar el gobierno venezolano en futuras elecciones presidenciales.

María Corina Machado confía en los venezolanos y en su futura elección presidencial

Durante su visita a Estados Unidos, María Corina Machado ofreció diversas declaraciones en medios de comunicación en las que dejó entrever sus aspiraciones políticas, en un contexto marcado por recientes cambios en el escenario político de Venezuela.

Actualmente, Delcy Rodríguez se mantiene como presidenta encargada de Venezuela, reconocida por el gobierno de Donald Trump, y continúa formando parte del círculo político de Nicolás Maduro.

En su conversación con Fox News, María Corina Machado reiteró su confianza en los ciudadanos venezolanos y aseguró que su objetivo es regresar al país para servir desde la presidencia.

“Quiero servir a mi país, quiero mandar. Creo que mi misión es regresar para vivir en Venezuela y creo que seré electa como la primera mujer presidenta de Venezuela cuando llegue el momento correcto” María Corina Machado

Asimismo, dio detalles sobre su reunión en la Casa Blanca, donde pidió al presidente de Estados Unidos confiar en el pueblo venezolano al señalar que los ciudadanos desean vivir en democracia y con dignidad.

Por qué María Corina Machado entregó su medalla del Nobel de la Paz 2025 a Trump

En entrevista con Fox News, María Corina Machado explicó las razones por las que decidió entregar su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump en su reunión.

Aseguró que se trató de un gesto profundamente emotivo e inspirado en un hecho histórico ocurrido hace más de 200 años, cuando el general Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington.

Según relató, aquel acto se convirtió en un símbolo de libertad para el continente americano. Por ello, dos siglos después, decidió replicar ese gesto al entregar su medalla como tributo y retribución histórica.