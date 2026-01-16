La Casa Blanca habría liberado la foto oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiendo el Nobel de la Paz de parte de María Corina Machado.

En reunión este jueves 15 de enero, María Corina Machado entregó de manera simbólica su premio Nobel de la Paz a Donald Trump, pese a las diversas críticas de figuras políticas

Foto de Donald Trump recibiendo el Nobel de la Paz de María Corina Machado

En redes sociales se compartió la foto de la entrega del Nobel de la Paz de parte de María Corina Machado a Donald Trump, en reconocimiento de su trabajo por la libertad de Venezuela.

Acorde con lo señalado, la entrega del Nobel de la Paz a Donald Trump es en gratitud por su “extraordinario liderazgo y promoción de la paz a través de la fuerza” para instarlo a seguir promoviendo la libertad .

Foto de entrega del Nobel de la Paz de María Corina Machado (Especial)

Esto fue señalado por María Corina Machado en la placa en la que estaba la medalla del Nobel de la Paz, tal como se explica en la misma, sostenida por Donald Trump en Despacho Oval de La Casa Blanca.

En la cual también se destaca que es en gratitud de la gente de Venezuela en reconocimiento de Donald Trump de quien nunca olvidarán sus acciones “decisivas” por la seguridad del país.

La foto de la entrega del Nobel de la Paz se realizó frente al acta de independencia así como del retrato de George Washington, cuyo hijo habría dado una medalla a Simón Bolívar, como señaló María Corina Machado.

Así fue la visita de María Corina Machado a Donald Trump y entrega del Nobel de la Paz

La Casa Blanca no ha dado mayores detalles sobre el encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump, como tampoco el presidente, lo cual se suma a las críticas referente a la visita de la opositora venezolana.

Ni Donald Trump ni ningún integrante de su equipo salió a recibir a María Corina Machado como se acostumbra con otros líderes, aunque el equipo de la todavía Nobel de la Paz afirmó que la reunión fue buena.

De manera inicial tuvo lugar una conversación privada y un almuerzo después, sin embargo ambos se dieron a puerta cerrada, además de coincidir con la conferencia de prensa de La Casa Blanca.

Posterior a ambos eventos, María Corina Machado aseguró que Venezuela cuenta con el apoyo de Donald Trump para su libertad.