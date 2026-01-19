La líder de oposición de Venezuela, María Corina Machado, se comprometió a acercar más a su nación con Estados Unidos para convertirse en su mayor aliado.

Dicha afirmación se da en medio de diversas críticas a la líder venezolana, en especial tras entregar su premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

María Corina Machado se compromete a acercar Venezuela a Estados Unidos

En sus redes sociales, María Corina Machado expresó su agradecimiento a los senadores bipartidistas de Estados Unidos, con quienes mantuvo una reunión que definió de productiva para acercar más a Venezuela.

Destacó que Venezuela tiene el apoyo de Estados Unidos, pues los venezolanos saben que no están solos y pueden contar con el pueblo estadounidense gracias a los valores que comparten.

María Corina Machado asegura habrá acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos (María Corina Machado)

Por ello, está decidida a convertir a Venezuela en el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio occidental, aunque de momento no menciona el cómo logrará dicho objetivo.

María Corina Machado agregó que el recibimiento fue cálido, además de que los senadores declararon su “firme apoyo a la democracia y la libertad en las Américas” y aprovechar al máximo su potencial.

Asimismo, María Corina Machado mencionó que se discutió sobre la determinación de avanzar en la transición de Venezuela hacia la democracia.

Donald Trump estaría acercándose a Venezuela mediante Delcy Rodríguez, afirman

La reunión entre Donald Trump y María Corina Machado fue señalada como “determinante para la transición de Venezuela”; sin embargo, el presidente de Estados Unidos no cambió de opinión sobre la líder opositora.

Pese a amenazas, Donald Trump estaría afianzando su relación con Venezuela mediante la presidenta interina Delcy Rodriguez.

María Corina Machado en su llegada a la Casa Blanca para ver a Donald Trump. (Brendan Smialowski/AFP / AFP)

CNN dio réplica a lo dicho por Donald Trump tras la llamada con Delcy Rodriguez y previa a la visita de María Corina Machado, así como la coordinación petrolera que se ha permitido tras captura del expresidente de Venezuela.

Por otra parte y tras presentar su informe de gestión, Delcy Rodríguez dio la bienvenida al director de la CIA, John Ratcliffe, el primer funcionario de Estados Unidos en visitar Venezuela después de 10 años.