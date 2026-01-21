María Corina Machado anunció acciones en Cuba y Nicaragua con el fin de que sean “libres” una vez terminen trabajos en Venezuela.

“Venezuela será libre. Y una vez que liberemos a Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba y una Nicaragua libres”. María Corina Machado

Estas declaraciones tuvieron lugar tras las reuniones de la líder opositora en Washington con congresistas del sur de la Florida, donde fue recibida en la Cámara de Representantes.

María Corina Machado quiere regresar a Venezuela

El encuentro de María Corina Machado se llevó a cabo con los congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.

Una vez ante miembros de la prensa, la opositora habló de lo que podría ser su siguiente movimiento.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, María Corina Machado dice que su prioridad ahora es llegar a Venezuela lo antes posible.

“Yo lo que quiero es regresar a Venezuela”, externó la opositora ante periodistas en el Congreso estadounidense, sin entrar en más detalles de lo que haría a su regreso.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 hizo referencia a la actual situación del expresidente venezolano, catalogando el evento como “histórico”.

A la par, volvió a agradecer “la visión y el coraje” del presidente Donald Trump y de los miembros del Congreso por el apoyo que le han dado a Venezuela.

María Corina Machado en su llegada a la Casa Blanca para ver a Donald Trump. (Brendan Smialowski/AFP / AFP)

En días pasados, el mandatario republicano anunció que Corina Machado podría tener un papel fundamental en medio de la reestructuración que se vive en Venezuela.

Esto después de haber dicho que no tenía las facultades necesarias para un cargo de peso en el país, más que nada por, supuestamente, no tener la confianza ni el respeto del pueblo venezolano.