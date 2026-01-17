¿Quién fue Knut Hamsun? Se trata del escritor noruego que ganó el Nobel de Literatura, pero regaló su premio a Joseph Goebbels en 1943 y de quien te contamos estos datos:

Knut Hemson (Especial)

Knut Hamsun fue un escritor noruego reconocido por su estilo psicológico y modernista; autor de novelas influyentes que marcaron la literatura europea y lo consolidaron como figura central del modernismo.

Su obra más destacada fue “Hambre”, publicada en 1890, reconocida por ser pionera en explorar la mente humana y las tensiones existenciales, con lo que se catapultó como referencia para escritores posteriores.

A lo largo de su carrera escribió títulos como Pan y Bendición de la tierra, siendo esta última la cual le otorgó prestigio internacional y lo llevó a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1920.

La narrativa de Knut Hamsun se caracterizó por retratar la naturaleza, la vida rural y la complejidad psicológica de sus personajes, influyendo en generaciones de autores y consolidando su legado literario hasta su muerte en 1952.

En 1943, el autor entregó su medalla del Premio Nobel de Literatura a Joseph Goebbels, ministro nazi de propaganda, gesto documentado oficialmente y vinculado a sus simpatías hacia Alemania durante la guerra.

De acuerdo con lo indicado en los registros, el escritor noruego Knut Hamsun nació el 4 de agosto de 1859 y murió en el año de 1952, es decir que murió a la edad de 92 años.

Su esposa fue Marie Hamsun, también escritora noruega, con quien compartió vida en la finca Nørholm y que permaneció a su lado desde 1909 hasta la muerte del autor.

Knut Hemson y su esposa (Especial)

Debido a que en los registros se apunta que nació el 4 de agosto de 1859, se puede determinar que el polémico novelista Knut Hamsun era del signo zodiacal Leo.

Los datos establecen que Knut Hamsun tuvo cuatro hijos con su esposa Marie Hamsun, de quienes se expone, se llamaban Tore, Arild, Ellinor y Cecilia.

Knut Hemson y sus hijos (Especial)

Knut Hamsun no estudió ninguna carrera universitaria formal, pero se reporta que asistió brevemente a clases en la Universidad de Christiania como oyente, por lo que su formación fue esencialmente autodidacta.

En cuanto a la experiencia laboral que desarrolló durante toda su vida, la información recopilada en registros biográficos, apuntan que trabajó en múltiples oficios antes de iniciar su carrera como escritor:

Aprendiz de zapatero

Carbonero

Maestro de escuela

Picapedrero

Obrero de carreteras

Empleado comercial

Vendedor ambulante

Escribiente en un puesto de policía

Periodista

Escritor

En 1943, Knut Hamsun realizó un acto que es recordado en la actualidad, pues le entregó su medalla de su Premio Nobel de Literatura directamente al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels.

La decisión estuvo vinculada a su apoyo público hacia la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, reflejando simpatías políticas que lo distanciaron de gran parte de la comunidad literaria internacional.

El episodio quedó registrado como un hecho histórico único, pero que más de 80 años más tarde tuvo un símil con la entrega cuando María Corina Machado le entregó su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump.