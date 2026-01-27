David Toscana es un escritor mexicano, reconocido por su obra narrativa, principalmente novelas y cuentos, y por ser uno de los autores más singulares de la literatura mexicana contemporánea.

En enero de 2026 fue anunciado como ganador del Premio Alfaguara de Novela, uno de los galardones más importantes en lengua española, por su obra “El ejército ciego”.

¿Quién es David Toscana?

David Toscana es un escritor mexicano originario de Monterrey, Nuevo León, cuya obra se caracteriza por un estilo crítico, irónico y profundamente reflexivo.

Antes de consolidarse en las letras, se formó como ingeniero y trabajó varios años en ese ámbito; sin embargo, a los 29 años decidió dedicarse de lleno a la escritura.

Es autor de novelas que exploran temas como la identidad, la memoria, el poder y la derrota, y ha sido distinguido con premios como el Xavier Villaurrutia, Casa de las Américas y el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

En 2026, el jurado del Premio Alfaguara calificó “El ejército ciego” como una “fábula oscura y poderosa”, destacando su lectura simbólica sobre la guerra, la obediencia y la resistencia humana.

¿Qué edad tiene David Toscana?

David Toscana tiene 64 años a inicios de 2026. Nació el 7 de noviembre de 1961 en Monterrey, Nuevo León.

¿Quién es la esposa de David Toscana?

Algunas fuentes han vinculado a David Toscana con la traductora Sarah Kuzmicz; sin embargo, no existen confirmaciones oficiales ni declaraciones públicas del escritor que corroboren esta información.

¿Qué signo zodiacal es David Toscana?

David Toscana es Escorpio. En la astrología popular, este signo se asocia con rasgos como intensidad emocional, profundidad analítica y capacidad de transformación, características que críticos han identificado en su obra literaria.

¿David Toscana tiene hijos?

David Toscana no ha hecho pública información sobre tener hijos. Este aspecto de su vida personal no aparece en perfiles oficiales ni en comunicados relacionados con premios literarios.

¿Qué estudió David Toscana?

David Toscana estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Posteriormente cursó estudios en la Escuela de Escritores de la SOGEM y en el Centro de Escritores de Nuevo León, donde terminó de perfilar su carrera literaria.

¿En qué ha trabajado David Toscana?

David Toscana inició su vida profesional como ingeniero industrial, pero posteriormente se dedicó por completo a la escritura. Ha desarrollado una amplia trayectoria como novelista y cuentista. Entre sus obras más destacadas se encuentran: