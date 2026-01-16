Un video inédito revela cómo fue el rescate de María Corina Machado antes de la operación que Estados Unidos realizó en Venezuela y concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

De acuerdo con la información, María Corina Machado logró salir de Venezuela gracias al equipo Grey Bull, que se dedica a rescatar estadounidenses y aliados en zonas de conflictos.

Video revela cómo fue el rescate de María Corina Machado en Venezuela
Video revela cómo fue el rescate de María Corina Machado en Venezuela (Captura de pantalla)

Así fue el rescate de María Corina Machado en Venezuela; el video muestra la operación

En el video se observa al equipo de rescate durante una operación llamada Dinamita Dorada, que tuvo como objetivo principal sacar a María Corina Machado de Venezuela.

María Corina Machado fue trasladada a bordo de una embarcación a través del mar hasta Curazao por los Grey Bull y, desde este punto, continuó su camino a Oslo por vía aérea.

La líder de oposición en Venezuela se identificó con el equipo de recate y ya en una segunda embarcación, María Corina Machado confirmó que se encontraba fuera de peligro:

“Soy María Corina Machado, estoy viva, estoy a salvo, gracias el equipo de rescate Grey Bull”

María Corina Machado

Los Grey Bull llevaron a María Corina Machado a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz y destacaron que esta operación fue una de las más difíciles que han tenido desde que realizan rescates.

El rescate de María Corina Machado se realizó el pasado 9 de diciembre, un día antes de que se entregará el galardón, que recibió su hija ya que la venezolana tuvo que recibir atención médica por el fuerte oleaje que soportó durante la operación.