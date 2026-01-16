Un video inédito revela cómo fue el rescate de María Corina Machado antes de la operación que Estados Unidos realizó en Venezuela y concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

De acuerdo con la información, María Corina Machado logró salir de Venezuela gracias al equipo Grey Bull, que se dedica a rescatar estadounidenses y aliados en zonas de conflictos.

Video revela cómo fue el rescate de María Corina Machado en Venezuela (Captura de pantalla)

Así fue el rescate de María Corina Machado en Venezuela; el video muestra la operación

En el video se observa al equipo de rescate durante una operación llamada Dinamita Dorada, que tuvo como objetivo principal sacar a María Corina Machado de Venezuela.

María Corina Machado fue trasladada a bordo de una embarcación a través del mar hasta Curazao por los Grey Bull y, desde este punto, continuó su camino a Oslo por vía aérea.

La líder de oposición en Venezuela se identificó con el equipo de recate y ya en una segunda embarcación, María Corina Machado confirmó que se encontraba fuera de peligro:

“Soy María Corina Machado, estoy viva, estoy a salvo, gracias el equipo de rescate Grey Bull” María Corina Machado

Los Grey Bull llevaron a María Corina Machado a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz y destacaron que esta operación fue una de las más difíciles que han tenido desde que realizan rescates.

El rescate de María Corina Machado se realizó el pasado 9 de diciembre, un día antes de que se entregará el galardón, que recibió su hija ya que la venezolana tuvo que recibir atención médica por el fuerte oleaje que soportó durante la operación.