La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia, en términos diplomáticos, de que México, Estados Unidos y Canadá estén presentes en la final del Mundial 2026.

Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos presentes los tres países que fuimos sede de esta copa del mundo Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum explicó que fue invitada personalmente por el mandatario estadounidense, Donald Trump, para asistir al final mundialista junto al primer ministro canadiense Mark Carney.

Asimismo, destacó que dicha invitación es una muestra de que hay buena coordinación entre el país y el gobierno de los Estados Unidos; “así que vamos a representar a México el día de mañana” resaltó.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

Claudia Sheinbaum estará solo un día en Estados Unidos por el Mundial 2026

En su mensaje compartido en redes sociales, Claudia Sheinbaum destacó que su visita en Estados Unidos será breve, pues únicamente asistirá al evento mundialista y regresará de inmediato el lunes 20 de julio.

La gran final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York, en Estados Unidos, donde se disputarán el título las selecciones de España y Argentina.

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