Autoridades de Perú determinaron emitir una sentencia contra Betssy Chávez, ex primera ministra de dicho país, de 11 años y 5 meses de cárcel.

Cabe recordar que Betssy Chávez permanece hasta el momento en la embajada de México en Lima, Perú, luego de que se le concediera la medida de asilo político.

Justica de Perú declara culpable a Betssy Chávez por participar en el intento de golpe de Estado de 2022

Hoy jueves 27 de noviembre de 2025, la justicia de Perú decidió emitir una sentencia contra Betssy Chávez a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel.

Lo anterior, luego de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú la declarara culpable de ser coautora en la comisión del delito de conspiración en contra del gobierno de dicho país.

Betssy Chávez, exprimera ministra de Perú (AFP / AFP)

Esto debido a la participación de Betssy Chávez en el intento de golpe de Estado, ocurrido el 7 de diciembre de 2022 a cargo del expresidente Pedro Castillo.

Debido a que se le considera prófuga de la justicia, autoridades de Perú emitieron otra orden de búsqueda y captura contra la ex primera ministra.

Esto toda vez que hasta el momento no se ha firmado el documento que permita su salid de Perú, por lo que podría ser detenida en caso de intentar salir de la embajada de México en Lima.