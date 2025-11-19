Autoridades peruanas hablaron sobre el asilo a la exministra Betssy Chávez en México, lo que derivó en la pregunta: ¿Perú va a irrumpir en la embajada mexicana? El canciller lo descartó.

“Eso sí le puedo decir que no, ni siquiera lo estamos considerando y no va a ocurrir en este caso”. Hugo de Zela, canciller de Perú

Ante la ruptura de relaciones diplomáticas con México por el asilo político a quien fue ministra de Pedro Castillo, la pregunta había surgido en recuerdo a lo que pasó anteriormente con Ecuador.

¿Quién es Betssy Chávez? (Betssy Chávez vía Instagram)

¿Perú va a irrumpir en embajada mexicana por asilo de Betssy Chávez? Autoridades lo niegan

El canciller de Perú, Hugo de Zela, descartó para CNN que vayan a irrumpir en la embajada mexicana para arrestar a Betssy Chávez, ya que buscarán otra estrategia en contra de su asilo.

Por lo mismo, se dispuso de una demora en el asilo a Betssy Chávez para evitar que la exministra salga de Perú con rumbo a México, y así realizar una consulta de evaluación de los mecanismos internacionales.

Asimismo, el canciller sí mencionó que México otorgó el asilo de Betssy Chávez sin solicitar información sobre su situación jurídica a las autoridades de Perú.

Por lo mismo, Perú impulsará una modificación al régimen de asilo diplomático y su concesión en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como había adelantado.

Desde la ruptura de relaciones con México, se le había preguntado a Hugo de Zela si irrumpirían en la embajada para arrestar a Betssy Chávez, lo cual descartó porque se describe como respetuoso del derecho internacional.