Autoridades peruanas hablaron sobre el asilo a la exministra Betssy Chávez en México, lo que derivó en la pregunta: ¿Perú va a irrumpir en la embajada mexicana? El canciller lo descartó.

“Eso sí le puedo decir que no, ni siquiera lo estamos considerando y no va a ocurrir en este caso”.

Hugo de Zela, canciller de Perú

Ante la ruptura de relaciones diplomáticas con México por el asilo político a quien fue ministra de Pedro Castillo, la pregunta había surgido en recuerdo a lo que pasó anteriormente con Ecuador.

Betssy Chávez, ex funcionaria peruana
¿Quién es Betssy Chávez? (Betssy Chávez vía Instagram)

¿Perú va a irrumpir en embajada mexicana por asilo de Betssy Chávez? Autoridades lo niegan

El canciller de Perú, Hugo de Zela, descartó para CNN que vayan a irrumpir en la embajada mexicana para arrestar a Betssy Chávez, ya que buscarán otra estrategia en contra de su asilo.

Por lo mismo, se dispuso de una demora en el asilo a Betssy Chávez para evitar que la exministra salga de Perú con rumbo a México, y así realizar una consulta de evaluación de los mecanismos internacionales.

Asimismo, el canciller sí mencionó que México otorgó el asilo de Betssy Chávez sin solicitar información sobre su situación jurídica a las autoridades de Perú.

Por lo mismo, Perú impulsará una modificación al régimen de asilo diplomático y su concesión en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como había adelantado.

Desde la ruptura de relaciones con México, se le había preguntado a Hugo de Zela si irrumpirían en la embajada para arrestar a Betssy Chávez, lo cual descartó porque se describe como respetuoso del derecho internacional.

Hugo de Zela, canciller de Perú
Canciller de Perú rechaza planes para irrumpir en la embajada mexicana (Cancillería de Perú)