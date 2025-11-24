Durante la mañanera de pueblo, la presidente de México, Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, le recordó al presidente de Perú, José Jerí que el derecho de asilo está reconocido internacionalmente en el caso Betssy Chávez.

“Violaría todas las leyes internacionales. El asunto es si se comete alguna irregularidad internacional, una violación hacia la soberanía. Entonces, podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. Ya ocurrió en Ecuador y violando todas las leyes internacionales”. Claudia Sheinbaum

Respuesta de Sheinbaum que se da luego de las declaraciones del presidente de Perú, José Jerí de 39 años de edad, quien no descartó asaltar la Embajada de México en Lima para detener a la ex ministra, Betssy Chávez de 36 años de edad.

Esto ante la recién orden de captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra Betssy Chávez, mientras la ex ministra se encuentra en la Embajada de México en Lima tras solicitar asilo.

Claudia Sheinbaum incita al diálogo pese a las relaciones rotas con Perú

Ante la tensión que se ha generado en los gobiernos de México y Perú por el caso de Betssy Chávez, la presidente Claudia Sheinbaum incita al diálogo pese a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los países.

Por lo que Claudia Sheinbaum remarcó que asaltar la embajada de México en Perú no sería la mejor decisión ante este caso.

“El diálogo siempre es lo mejor, se pueden tener diferencias y se opina. Ellos (gobierno peruano) tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma”. Claudia Sheinbaum

Asimismo, la presidente de México volvió a recordar que Betssy Chávez tiene el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos.