La operación en Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos ha despertado toda clase de comentarios, algunos bastante irónicos como los de Stephen Colbert y el caso Epstein.

En su programa Stephen Colbert sugirió a manera de broma, que toda la operación en Venezuela no fue más que una tapadera para el caso Epstein.

Stephen Colbert sugiere que la operación en Venezuela distrajo del caso Epstein

Durante su programa más reciente, Stephen Colbert hizo una serie de comentarios irónicos sobre Venezuela y el caso Epstein.

“Esos Archivos Epstein deben ser una locura! ¡Bombardeen algo! ¡Bombardeen lo que sea! Esta operación fue una sorpresa, sobre todo porque el propósito de Año Nuevo de Trump era Paz en la Tierra. Bueno, eso no duró mucho" Stephen Colbert

Stephen Colbert on Venezuela: “Those Epstein Files must be crazy! Bomb something! Bomb anything! This operation came as a shock especially since Trump’s New Year’s resolution was Peace on Earth. Well, that didn’t last long” pic.twitter.com/3HrLWWsUne — Marco Foster (@MarcoFoster_) January 6, 2026

Stephen Colbert sugirió que el caso Epstein es tan delicado, que el propio Donald Trump habría ordenado bombardear Venezuela para que todo mundo se distrajera con algo.

Así el público en general ya no le prestaría atención a los archivos de Epstein, la supuesta lista y las fotos que se estuvieron filtrando a finales de 2025.

Documentos que en más de un sentido, parecían relacionar al mismo presidente de Estados Unidos con el agresor sexual que murió en 2019.

Más cuando toda la polémica alrededor del caso se reavivó en los últimos días de 2025, en una escalada de parecía desembocar en nueva información.

Aunque de momento no se han dado nuevos avances en lo que se refiere al mismo.

Stephen Colbert ironiza que la operación en Venezuela llegó después de desear “Paz en la Tierra”

Lo del caso Epstein y Venezuela no fue lo único que señaló Stephen Colbert en su señalamiento a los bombardeos ordenados por Donald Trump.

A Stephen Colbert le pareció contradictorio y curioso que todo lo sucedido en Venezuela llegara tan solo un par de días después de que se deseó “Paz en la Tierra”.

Pues la Secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, publicó en redes sociales que el deseo de Año Nuevo de Donald Trump era que hubiera “Paz en la Tierra”.

Deseo que al parecer no le duró mucho al presidente de Estados Unidos, quien inició su escalada bélica durante las primeras horas del 3 de enero de 2026.