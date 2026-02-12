José María Aznar amenaza con ir a tribunales si algún miembro del Gobierno Español lo vincula con las actividades que llevaba a cabo Jeffrey Epstein.

Declaración hecha mediante un comunicado publicado en FAES, editorial y fundación que preside José María Aznar, de 72 años de edad.

Esta llega tras darse a conocer que el nombre del expresidente, así como el de su esposa, hijo y yerno, aparece en dos apuntes de los archivos del depredador sexual y financiero internacional, Epstein.

Un documento data de 2003, cuando aún era presidente del Gobierno, y otro más está fechado en 2004.

Archivos que fueron mencionados por el Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el pasado 3 de febrero.

“Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones”. José Manuel Albares. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Palabras que han enfurecido a José Aznar, quien dice están siendo utilizados para fabricar calumnias.