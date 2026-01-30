Nuevos documentos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelan una inquietante conversación.

En un correo que Epstein se envió a sí mismo el 18 de julio de 2013, confiesa que Bill Gates contrajo una enfermedad de transmisión sexual (ETS) y que le pidió antibióticos para Melinda French Gates, su entonces esposa.

El correo de Jeffrey Epstein por el que Bill Gates regresa a la polémica

De acuerdo con el escrito, Jeffrey Epstein señala que Gates contrajo una ETS tras sostener encuentros sexuales con mujeres de nacionalidad rusa.

Parte de la inquietud en esta revelación radica en que el cofundador de Microsoft pedía los antibióticos para administrarlos en secreto a su esposa.

Bill Gates (Jae C. Hong / AP)

El impactante correo forma parte de los muchos que fueron desestimados durante el caso Epstein.

Ahora, tras aprobarse una Ley de Transparencia, han salido a la luz más de 2 mil videos, 180 mil imágenes de archivo que se mantenían como clasificados.

En el pasado nunca fue secreto que había una relación de amistad entre Jeffrey Epstein y Bill Gates.

Tras el arresto, condena y supuesto suicidio de Epstein, Gates declaró públicamente que se arrepentía de su amistad con el magnate.

Cabe destacar que las afirmaciones en torno a la salud de Bill Gates no han sido verificadas.

Mientras tanto, vuelven a surgir interrogantes en torno a la naturaleza de la amistad entre ambos magnates, dañando nuevamente la imagen pública de Gates.