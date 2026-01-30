José María Aznar es un político y abogado español con más de 20 años de trayectoria en la vida política, destacándose por ser una de las figuras más activas del Partido Popular. Conoce la vida del expresidente del Gobierno de España.

¿Quién es José María Aznar?

José María Aznar López es un político y abogado español que fue Presidente del Gobierno de España entre 1996 y 2004. Además, es una figura destacada del Partido Popular y desempeñó un papel importante central en la política española de finales del siglo XX y principios del XXI, impulsando políticas económicas liberales y estrechando relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos y la Unión Europea.

¿Qué edad tiene José María Aznar?

José María Aznar nació el 25 de febrero de 1953 en Madrid, España, por lo que actualmente tiene 72 años.

¿José María Aznar tiene esposa?

Sí, desde 1977 José María Aznar está casado con Ana Botella, quien también es una política española reconocida por haber sido la primera mujer alcaldesa de Madrid.

José María Aznar, ex presidente de Gobierno de España (Fb: José María Aznar López)

¿Qué signo zodiacal es José María Aznar?

Al haber nacido el 25 de febrero, José María es Piscis, signo que se caracteriza por ser artístico, soñador y muy sensible.

¿José María Aznar tiene hijos?

Sí, José María y Ana Botella tienen 3 hijos: Ana Aznar Botella, Alonso Aznar Botella y José María Aznar Botella.

¿Qué estudió José María Aznar?

José María estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

¿En qué ha trabajado José María Aznar?

José María se ha desempeñado en diversos puestos de la administración pública, destacando:

1976: Inspector de Finanzas del Estado

1982: Diputado en el Congreso de los Diputados

1987-1989: Presidente de la Junta de Castilla y León

1989: Presidente nacional del Partido Popular

1996-2004: Presidente del Gobierno de España

Tras dejar la presidencia, Aznar ha continuado activo en ámbitos políticos y académicos, incluyendo cargos en organizaciones internacionales, dirección de FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) y participación en juntas directivas empresariales globales.