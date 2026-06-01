La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del gobierno de Estados Unidos designó el 1 de junio a Rosario Pete Vasquez como el nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza.

El nombramiento se da luego de la salida de Michael Banks, quien dejó el cargo en medio de un escándalo relacionado con la supuesta contratación de trabajadoras sexuales durante viajes oficiales.

Cabe destacar que Rosario Pete Vasquez cuenta con una amplia experiencia en el tema fronterizo, debido a que previo a su nombramiento estuvo a cargo de la frontera norte del país.

Rosario 'Pete' Vasquez (Especial)

Designan a Rosario Pete Vasquez como nuevo encargado de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

El 15 de mayo de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó la salida de Michael Banks debido al escándalo conocido de presuntas conductas inapropiadas.

Ante la severa crisis institucional generada por la dimisión forzada, el gobierno federal de Estados Unidos ordenó reestructurar de manera urgente las esferas más altas del mando armado.

Por ello, el lunes 1 de junio se oficializó la designación de Rosario Pete Vasquez como el nuevo encargado nacional para asumir las riendas operativas de la corporación migratoria y de seguridad.

Rosario 'Pete' Vasquez (Especial)

El funcionario llega con 26 años de carrera para liderar la Patrulla Fronteriza, institución que requiere recuperar la estabilidad interna tras los recientes conflictos mediáticos y políticos.

En el puesto, deberá coordinar las estrategias de seguridad de 20 mil agentes federales, reforzando la vigilancia táctica en los miles de kilómetros de las distintas zonas limítrofes.

¿Quién es Rosario Pete Vasquez, el nuevo encargado de la Patrulla Fronteriza?

La designación de Rosario Pete Vasquez como el nuevo encargado de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, se definió debido a que se trata de un perfil con amplia experiencia en el tema.

Lo anterior debido a que antes de ser nombrado en el cargo, el funcionario se desempeñó en diversos puestos relacionados con la seguridad fronteriza, como el caso de los siguientes: