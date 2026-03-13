El gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes 13 de marzo la muerte de seis militares que viajaban en un avión cisterna, que transportaba combustible y que se estrelló al oeste de Irak.

De acuerdo con la información, el avión forma parte de las operaciones de Estados Unidos contra Irán; sin embargo, el accidente aéreo no fue resultado del conflicto entre ambas naciones.

Confirman muerte de seis militares de Estados Unidos en accidente aéreo en Irak

En medio del conflicto en Medio oriente, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó la muerte de seis militares tripulantes de un avión cisterna que se estrelló al sobrevolar en el oeste de Irak.

Reportes señalan que se trataba de una avión KC-135, que se estrelló desde el 12 de marzo mientras sobrevolaba en espacio aéreo aliado y hasta el momento se desconocen las circunstancias del accidente aéreo.

Pese a que Estados Unidos ha confirmado la muerte de seis militares, aún no se han dado a conocer sus identidades. Según las autoridades, ya se notificó a sus familiares.

Mueren seis militares de Estados Unidos tras accidente aéreo en Irak (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que el avión accidentado viajaba junto a otra aeronave, la cual logró aterrizar a salvo; ambos aviones estaban destinados a abastecer combustible a otros aviones militares.