La periodista independiente estadounidense Shelly Kittleson fue secuestrada en Bagdad, Irak, un hecho que quedó registrado en video por cámaras de seguridad.

Autoridades de Estados Unidos sospechan que la milicia iraquí Kataib Hezbollah podría estar detrás del ataque, ocurrido a plena luz del día mientras la comunicadora caminaba por una calle de Bagdad.

Aunque fuerzas de seguridad lograron detener a uno de los presuntos captores tras una persecución, Kittleson continúa desaparecida y se cree que permanece retenida en algún punto de la ciudad.

Video muestra el secuestro de la periodista Shelly Kittleson en una calle de Bagdad

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres se acercan a Shelly Kittleson cuando se encontraba en una esquina de una calle en Bagdad.

En las imágenes se observa cómo los sujetos la obligan a subir a la parte trasera de un automóvil. También se aprecia un breve forcejeo mientras intentan cerrar la puerta del vehículo.

Segundos después, los hombres suben al auto y se alejan rápidamente del lugar.

Sospechan de milicia iraquí vinculada a Irán del secuestro de la periodista Shelly Kittleson

Según información de Associated Press, funcionarios de Estados Unidos señalaron como posible responsable del secuestro a Kataib Hezbollah, un grupo armado que ha sido implicado anteriormente en secuestros de ciudadanos extranjeros en la región.

Hasta ahora la milicia no se ha atribuido el secuestro y el gobierno de Irak tampoco ha emitido una postura oficial sobre la posible identidad de los responsables.

Autoridades de Irak detienen a un sospechoso del secuestro de periodista tras persecución

Reportes indican que fuerzas de seguridad iraquíes persiguieron a los presuntos captores y lograron detener a uno de ellos después de que el vehículo en el que viajaba chocara.

Sin embargo, otros integrantes del grupo lograron escapar en un segundo automóvil junto con la periodista. Las autoridades creen que Shelly Kittleson podría seguir retenida en algún punto de Bagdad.