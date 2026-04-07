El grupo libanés Hezbolá difundió un video de la periodista estadounidense Shelly Kittelson, quien fue secuestrada en Bagdad hace unos días.

La periodista Shelly Kittelson admitió haber recopilado información sobre milicias de Irak para entregarla al cónsul estadounidense en Bagdad, en el video se le observa cansada y sin maquillaje.

Shelly Kittelson da señales de vida en video; Hezbolá ofrece liberarla si abandona Irak

A través de redes sociales, se divulgó un video de la periodista Shelly Kittelson, secuestrada en Bagdad el pasado 31 de marzo, en el que admitió haber recopilado información de Irak.

Un funcionario iraquí habría revelado que Shelly Kittelson fue liberada este martes 7 de marzo bajo la condición de que dejaría Bagdad inmediatamente y se especula un intercambio de rehenes.

Shelly Kittleson, periodista estadounidense secuestrada en Bagdad (Shelly Kittleson en Instagram)

The Washington Post reveló que la periodista Shelly Kittelson fue puesta en libertad luego de que el gobierno entregara a miembros de la milicia de Hezbolá que estaban detenidos.

Esta no es la primera vez que Hezbolá, uno de los principales grupos armados de Irak, secuestra extranjeros para obtener beneficios, como el rescate de los miembros de la milicia.

Por ejemplo, Hezbolá secuestró a la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov en 2023 y fue liberada 903 días después tras largas e intensas negociaciones con Estados Unidos.