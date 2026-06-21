Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán ante acuerdo para poner fin a las tensiones en Oriente Medio, enfrentan un momento crítico.

Este domingo 21 de junio de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump exigió a Irán detener de inmediato las acciones de sus presuntos aliados en Líbano, en medio de una ronda de conversaciones celebrada en Suiza.

A través de su red social Truth Social, Trump instó a “Irán a impedir de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas”.

Además, advirtió que, si Teherán no cumple con sus exigencias, Estados Unidos podría responder con nuevos ataques de gran intensidad.

“Volveremos a atacar con mucha fuerza, igual o incluso más que la semana pasada”, señaló el mandatario estadounidense.

Trump exige detener ataques en Líbano (Trump en Truth Social)

Las declaraciones de Trump se producen mientras ambas naciones intentan avanzar en un acuerdo destinado a reducir las tensiones y alcanzar una paz duradera en la región.

Irán pide a Trump “medir sus palabras” durante negociaciones en Suiza

La respuesta de Teherán no se hizo esperar. El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, pidió a Estados Unidos “medir sus palabras” tras las amenazas emitidas por Trump durante las conversaciones.

“Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera”, escribió Qalibaf en la red social X.

Aunque no mencionó directamente al presidente estadounidense, sus declaraciones fueron interpretadas como una respuesta al mensaje publicado horas antes por Trump.

Las negociaciones entre ambos países se desarrollaban en Suiza con la mediación de Pakistán y Qatar.

Se trata de las primeras conversaciones formales desde la firma, esta misma semana, de un protocolo de acuerdo destinado a poner fin de manera duradera a las hostilidades en Medio Oriente.

Entre los puntos centrales del documento destaca el compromiso mutuo de no iniciar guerras ni operaciones militares directas, así como abstenerse de cualquier amenaza o uso de la fuerza entre ambas naciones.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán pone fin a la guerra en Medio Oriente (Michelle Rojas)

Delegación iraní abandona conversaciones con Estados Unidos

La tensión escaló aún más cuando la delegación iraní decidió abandonar el lugar donde se realizaban las negociaciones en Suiza.

De acuerdo con la agencia estatal IRNA, los representantes de Irán consideraron “insultante” el mensaje difundido por Donald Trump en redes sociales.

“La delegación de la República Islámica de Irán dejó el edificio donde tenían lugar las negociaciones”, informó el medio oficial.

Según la misma fuente, las conversaciones habían entrado en una fase complicada después de aproximadamente 80 minutos de discusiones y una pausa en los trabajos, situación que se agravó tras la publicación del mensaje del mandatario estadounidense.

La salida de la delegación iraní genera incertidumbre sobre el futuro del acuerdo de paz impulsado por Washington y Teherán, así como sobre la estabilidad de las negociaciones destinadas a reducir el conflicto en Oriente Medio.