Tras varias rondas de negociaciones mediadas por el gobierno de Estados Unidos, Israel y Líbano habrían logrado llegar a un acuerdo de paz para reducir las tensiones y ataques en el Medio Oriente.

El anuncio fue realizado este viernes 26 de junio por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien calificó el acuerdo entre Israel y Líbano como un primer paso hacia una paz estable en la región.

Estados Unidos anuncia acuerdo de paz entre Israel y Líbano tras mediar diálogo

Marco Rubio informó que los gobierno de Israel y Líbano han alcanzado un acuerdo de paz para ponerle fin gradualmente al conflicto que estalló a la par de los ataques de Estados Unidos a Irán.

Marco Rubio avecina acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra (Julia Demaree Nikhinson / Julia Demaree Nikhinson/Pool AP )

El documento fue suscrito por representantes de Israel, Líbano y Estados Unidos, y contempla la creación de mecanismos de coordinación militar, así como el retiro gradual de tropas israelíes de la zona del Líbano.

Uno de los compromisos del acuerdo de paz destaca el establecimiento de “zonas piloto”, donde las fuerzas armadas libanesas sustituirán progresivamente a las tropas israelíes.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares para Líbano y recursos adicionales destinados a fortalecer a su ejército.

No obstante, el grupo extremista libanés Hezbolá rechazó el pacto y advirtió que no aceptará su implementación si implica su desarme, al considerar que podría provocar una nueva escalada de violencia.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes permanecerán en determinadas posiciones estratégicas hasta que Hezbolá sea completamente desarmado.

Aunque el acuerdo no pone fin de inmediato al conflicto, sí representa el avance diplomático más significativo entre Israel y Líbano en años y abre la puerta a futuras negociaciones para alcanzar una paz definitiva.