El Departamento de Defensa de Estados Unidos, conocido como el Pentágono, solicitó al Congreso un presupuesto adicional de 80 mil millones de dólares para cubrir los costos de la guerra contra Irán.

La cifra ha generado preocupación y cuestionamientos entre legisladores de ambos partidos debido al impacto financiero de la guerra contra Irán y la falta de claridad sobre los planes futuros en el Pentágono.

El Pentágono estaría solicitando 80 mil millones de dólares para la guerra contra Irán

Fuentes revelaron que Pete Hegseth, secretario de la Defensa, y altos funcionarios del Pentágono están conversando con representantes para impulsar la aprobación de 80 mil millones para la guerra contra Irán.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos (Manuel Balce Ceneta / AP)

La información señala que la mayor parte del dinero estaría destinada a financiar operaciones militares, reponer armamento utilizado durante la guerra contra Irán y cubrir los gastos logísticos del despliegue de tropas.

La solicitud de 80 mil millones se suma a la propuesta presupuestaria del Pentágono presentada previamente por la Casa Blanca, que contempla un gasto militar cercano a los 1.5 billones de dólares para el año fiscal 2027.

Sin embargo, varios legisladores han expresado reservas sobre la necesidad de autorizar más recursos al Pentágono sin contar con un plan detallado sobre los objetivos y alcances de la guerra contra Irán.

Entre las principales preocupaciones de la guerra contra Irán se encuentra el agotamiento de municiones estratégicas y la necesidad de reconstruir las reservas militares estadounidenses.

Algunos congresistas consideran indispensable fortalecer la capacidad defensiva del país, mientras que otros cuestionan destinar más dinero a una guerra que ha generado divisiones políticas en Washington.