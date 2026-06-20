Steve Witkoff, enviado por la Casa Blanca, viajará a Suiza, donde se espera que tenga lugar la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en medio del conflicto en Medio Oriente.

Así lo informó el periodista de Axios, Barak Ravid, al señalar que el funcionario estará en Suiza en el marco de discusiones para establecer las bases sobre un posible acuerdo nuclear.

Es de recordar que, originalmente, las conversaciones iban a comenzar el viernes, pero estas se retrasaron por los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en el Líbano.

Steve Witkoff (@americabusiness / Instagram)

Steve Witkoff viajará a Suiza para la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

La asistencia de Steve Witkoff en Suiza nutre las expectativas de que las negociaciones puedan comenzar pronto, aunque ninguna de las partes ha anunciado públicamente una fecha concisa.

En caso de celebrarse, este acercamiento formaría parte de una serie de movimientos recientes del gobierno estadounidense para evaluar la viabilidad de un nuevo entendimiento con Irán.

En semanas previas, enviados de Donald Trump sostuvieron reuniones discretas con expertos nucleares y funcionarios, quienes han señalado que el presidente mantiene una postura “50/50” respecto a aprobar un acuerdo final.

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¿Por qué las conversaciones de Estados Unidos e Irán serán en Suiza?

La razón principal de las conversaciones en Irán y Suiza, es intentar consolidar un acuerdo de alto al fuego y abordar temas pendientes, especialmente el programa nuclear iraní.

Suiza fue elegida porque mantiene una larga tradición de neutralidad y ha servido en numerosas ocasiones como intermediaria entre Estados Unidos e Irán, cuando se presentan conflictos regionales.