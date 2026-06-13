El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos alcanzaron un texto consensuado para un posible acuerdo de paz.

La mediación de Islamabad ha cobrado relevancia durante los últimos meses, al fungir como puente diplomático entre dos gobiernos enfrentados durante décadas por diferencias políticas y estratégicas.

Shehbaz Sharif afirmó que, pese a intentos de desinformación y campañas para obstaculizar el proceso, las partes mantienen voluntad política para avanzar hacia una solución negociada.

Trump e Irán intercambian acusaciones mientras avanza el proceso

Poco antes del anuncio pakistaní, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Irán de negociar de mala fe durante las conversaciones recientes.

Trump sostuvo que algunas versiones difundidas por Teherán sobre el contenido del acuerdo no corresponden al documento discutido por los representantes involucrados en el proceso.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (SHAWN THEW/ EFE)

Según el mandatario estadounidense, los términos divulgados públicamente difieren de los compromisos establecidos durante las reuniones diplomáticas sostenidas en las últimas semanas.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró que existen actores interesados en impedir la concreción del entendimiento bilateral alcanzado.

Araqchi afirmó que Israel representa el principal adversario de las negociaciones y que busca argumentos para entorpecer un acuerdo considerado muy avanzado.

Las declaraciones reflejan la complejidad política que rodea el acercamiento entre Washington y Teherán, pese a los progresos reportados por los mediadores internacionales.

Sharif destacó que Pakistán continuará facilitando el diálogo entre ambas naciones, convencido de que una solución diplomática favorecerá la estabilidad regional.

El anuncio del texto consensuado marca un paso relevante para las negociaciones, aunque todavía quedan pendientes revisiones políticas y mecanismos para implementar eventuales compromisos.