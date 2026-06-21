JD Vance viajó a Suiza para entablar la primera ronda de negociaciones de Estados Unidos con Irán, con el objetivo de mediar la tensión generada tras los ataques de Israel al Líbano.

En entrevista con medios, el vicepresidente de Estados Unidos señaló que los temas a tratar serían los asuntos nucleares y el alto al fuego en tierras libanesas.

Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos

Es de recordar que la reunión entre autoridades de Estados Unidos e Irán está programada para el domingo 21 de junio en el complejo de Bürgenstock, ubicado en Suiza.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán pone fin a la guerra en Medio Oriente (Michelle Rojas)

Reunión en Suiza buscará la seguridad en Medio Oriente, dice JD Vance

En la misma entrevista, antes de abordar su avión rumbo a Suiza, JD Vance explicó que la situación “se ha calmado” pese al cierre del estrecho de Ormuz de Irán, derivado de los ataques de Israel al Líbano.

Agregó que las mesas de trabajo buscarán establecer las bases para que el alto al fuego se mantenga en Medio Oriente, y que se garantice la seguridad tanto de Israel como del Líbano.

El gran problema es que alguien dispara y otro responde, y se crea un círculo vicioso en el que hay que detener los disparos el tiempo suficiente para que el alto el fuego se mantenga; eso es lo que vamos a intentar hacer JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos

Quien también asistirá a la reunión en Suiza es el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí; el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

A su vez, también participarán en las negociaciones representantes de Pakistán y Catar, quienes han tenido un papel clave en las discusiones en calidad de mediadores.

El carguero jordano navega hacia el estrecho de Ormuz. (AP / AP)

​Ataque de Israel al Líbano aviva tensiones en Medio Oriente

Esta semana, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento que abrió un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que termine la guerra.

Sin embargo, tras los recientes ataques israelíes en el Líbano, Irán advirtió este 20 de junio de que no iniciará negociaciones hasta que se cumplan los compromisos, en especial los que trataban sobre poner fin a ataques militares.