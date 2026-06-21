El gobierno de Irán ha suspendido este domingo 21 de junio de 2026 las negociaciones de paz con Estados Unidos ante nuevas amenazas del presidente Donald Trump.

Según indicó la agencia oficial IRNA, las amenazas de Trump han dinamitado el ambiente de cooperación que se buscaba establecer bajo la mediación de Qatar y Pakistán para lograr la paz en Medio Oriente.

Irán se retira de las negociaciones de paz con Estados Unidos tras nuevas amenazas de Trump

El proceso diplomático para lograr la paz en Medio Oriente, celebrado Bürgenstock, Suiza, ha sufrido un revés crítico tras la decisión de Irán de retirarse de la mesa de negociación tras amenazas de Trump.

El mandatario advirtió públicamente que Estados Unidos retomará los bombardeos “con mucha fuerza” si Irán no limita la influencia de Hezbolá.

Trump incluso sugirió consecuencias negativas sobre Irán en relación con el estrecho de Ormuz, una declaración que Teherán interpretó como una amenaza directa a su soberanía y a su propio equipo negociador.

Negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Suiza (Nathan Howard / POOL / AFP / AFP)

Por su parte, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe de la delegación iraní, desestimó las advertencias asegurando que sus fuerzas armadas están en alerta máxima y preparadas para cualquier agresión.

Qalibaf instó a Trump a moderar su lenguaje, subrayando que Irán prioriza los hechos sobre la retórica.

Así, la interrupción ocurre apenas días después de que los gobiernos de Teherán y Washington pactaran un acuerdo para evitar nuevas agresiones armadas.

Mientras el equipo estadounidense, liderado por JD Vance, destacaba progresos significativos horas antes del altercado, la delegación iraní optó por abandonar el recinto tras calificar de insultantes sus declaraciones.

No obstante, fuentes cercanas a las negociaciones sugieren que los canales diplomáticos podrían no estar totalmente rotos, manteniendo incertidumbre sobre el cumplimiento del memorándum de paz firmado el 17 de junio de 2026.