Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, rechazó tregua obtenida por Estados Unidos pues dijo que ello le sirve a Hezbolá para fortalecerse e insistió que se debe aniquilar a Hezbolá asentada en Líbano.

“Líbano, todo Líbano, debería convertirse en nuestro patio de juegos” Itamar Ben-Gvir. Ministro de Seguridad Nacional de Israel

Agregó que “por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar… Todo Líbano debe arder… hay que aniquilar el terror”.

Así lo dijo como represalia a la muerte de cuatro soldados israelíes a manos de Hezbolá, quienes murieron la madrugada del jueves pasado cuando un dron de Hezbolá los atacó.

Israel rechaza sumarse a tregua conseguida por Estados Unidos

El mismo ministro Itamar Ben-Gvir dijo que la tregua mantenida por Estados Unidos solo abre el camino para otro 7 de octubre y reclamó a Donald Trump que no es él quien paga el precio.

Aunque mostró simpatía por Donald Trump dijo que Benjamin Netanyahu debería decirle que las Fuerzas ese Defensa de Israel no pueden sumarse al cese al fuego.

Cabe recordar que rumbo a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, se contempló un alto al fuego a los ataques de Israel a Hezbolá en Líbano.

Unión Europea rechaza declaraciones de Ben-Gvir y reitera a poyo a Líbano

La Unión Europea, a través del portavoz de Exteriores Anouar Nouni, condenó las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y reiteró su apoyo al pueblo libanés.

Es especifico, dijo que va a seguir enviando ayuda y recordó que en la reunión de Minsitros de Exteriores de la Unión Europea se mostraron a favor de sancionar al ministro Ben Gvir.

Insistió que la UE está a favor de Líbano ya que están pagando un precio muy alto por una guerra que no buscaron.